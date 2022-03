"Prominent und Pflegekraft": RTLZWEI schickt Stars ins Altenheim

Der Alltag von Pflegekräften ist hart. Das galt schon vor Corona, doch die Pandemie spitzte die Lage in Altenheimen weiter zu: Weil insbesondere alte Menschen Gefahr liefen, an den Folgen des Virus zu sterben, bekamen sie oft monatelang keinen Besuch von Angehörigen. Pflegerinnen und Pfleger waren somit nicht nur für das körperliche Wohl der Menschen zuständig, sie waren gleichzeitig auch deren einzige Bezugspersonen. Wie sehr diese doppelte Belastung an körperlichen und psychischen Kräften zehrt, wollen sechs Prominente herausfinden: In der neuen Sendung "Prominent und Pflegekraft" schlüpfen sie deshalb in die Rolle von Aushilfskräften in der Pflege. RTLZWEI zeigt das Ergebnis am Dienstag, 22. März, und Dienstag, 29. März, jeweils um 20.15 Uhr. Sieben Tage vor Ausstrahlung sind die Folgen zudem auf RTL+ verfügbar.