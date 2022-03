Anna Netrebko gibt vorerst keine Konzerte mehr

Die russische Opernsängerin Anna Netrebko zieht sich bis auf Weiteres zurück. Die Sängerin will in den kommenden Wochen offenbar keinerlei Konzerte geben.

Anna Netrebko (50) sagt offenbar alle anstehenden Auftritte für die kommenden Wochen ab. Geplant waren unter anderem Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg, in der Mailänder Scala und im Opernhaus Zürich. Vorerst wolle Netrebko sich "aus dem Konzertleben zurückziehen", wie die russische Opernsängerin unter anderem laut NDR in einem Statement erklärt.