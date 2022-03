Martin Rütter – Die Welpen kommen: RTL zeigt ab März 2022 neue Folgen

Neue Folgen mit 40 neuen Welpen: Hundeprofi Martin Rütter begleitet wieder Familien bei der Anschaffung eines jungen Familienhundes.

Die wohl niedlichste Sendung im deutschen TV ist zurück. Ab Sonntag, 13. März, 17.30 Uhr, begrüßt Martin Rütter wieder eine neue Horde vierbeiniger Racker bei RTL. Zum mittlerweile vierten Mal begleitet der Hundeprofi in seinem Docutainment-Format "Martin Rütter – Die Welpen kommen" zukünftige Herrchen und Frauchen bei der Anschaffung ihres eigenen Welpen.

Von der Ankunft der niedlichen Vierbeiner bis hin zu ihrer Erziehung steht der studierte Tierpsychologe den Halterinnen und Haltern mit Rat und Tat zur Seite, kommentiert und ordnet ein. Insgesamt 40 Welpen und ihre neuen Familien will Rütter in der vierten Staffel seiner Sendung regelmäßig besuchen und coachen – so viele Tiere wie noch nie zuvor.

Die Kamera begleitet die jungen Hunde bei allen Meilensteinen ihrer Entwicklung: Begonnen mit dem Tag, an dem sie abgeholt werden, über die erste Erkundungstour zu Hause bis hin zu dem Tag, an dem sie endlich stubenrein sind. Wie schlagen sich die Welpen in ihrem neuen Zuhause? Und wie kommen die Familien mit der wachsenden Verantwortung zurecht?

Insgesamt soll es zwölf neue Folgen des Formats geben. Ob es – wie bereits im letzten Jahr – zu einem Wiedersehen mit den tierischen Stars der vergangenen Staffeln kommen wird, ist bislang nicht bekannt. In der Vergangenheit erfreute sich die Vorabend-Doku eines durchaus beachtlichen Zuschauerinteresses: Mehr als drei Millionen Menschen schalteten zuletzt durchschnittlich ein. In der werberelevanten Zielgruppe lag der Marktanteil in der dritten Staffel bei beachtlichen 13 Prozent.