Friesland: Aus dem Ruder – Kritik zum ZDF-Krimi

Henk Cassens (Maxim Mehmet, links), Insa Scherzinger (Theresa Underberger) und Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler) ermitteln in ihrem zehnten Fall unter Ruderern. Fotoquelle: ZDF / Willi Weber

Es ist ihre einzige Szene im Film: Süher Özlügül (Sophie Dal), verabschiedet sich in eine Fortbildung. Kollege Henk Cassens (Maxim Mehmet, links) und Sühers Bruder Yunus (Yunus Cumartpay) bleiben an der Nordsee zurück. Fotoquelle: ZDF / Willi Weber

Julia Waller (Kristin Suckow, links) ist verzweifelt: Ihre ursprüngliche Trainingspartnerin ist plötzlich verstorben - und nun sitzt auch noch Ruder-Laie Insa Scherzinger (Theresa Underberg) in ihrem Boot! Fotoquelle: ZDF / Kai Schulz Fotodesign

Geht da was? Nicht mehr so fit wie früher will Henk Cassens (Maxim Mehmet) bei Ruderin Karen Schröter (Daniela Schulz) einen guten Eindruck hinterlassen. Fotoquelle: ZDF / Kai Schulz Fotodesign