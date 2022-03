Wolfram Kons hört bei "Guten Morgen Deutschland" auf - das ist der Grund

"Guten Morgen Deutschland" bei RTL ( auch bei RTL+ ) muss künftig ohne Wolfram Kons (57) auskommen. Das hat der Sender am 1. März mitgeteilt. Rund 31 Jahre lang, seit 1991, moderierte Kons das Frühmagazin. Stattdessen wird der 57-Jährige nun eine andere Aufgabe übernehmen.

Kons ist Gesamtleiter RTL Charity und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". "Die Hilfe für Kinder in Deutschland und der Welt war und ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich. Es macht mich stolz, dass wir dieses Engagement nun weiter ausbauen", erklärt er in einem Statement. Und weiter: "Es ist mein größter Wunsch, dass wir künftig noch mehr Kindern helfen können, die dringend Unterstützung brauchen. Nie waren Solidarität und Zusammenhalt wichtiger als heute - allein in der Ukraine geht es aktuell für rund 7,5 Millionen Kinder und ihre Familien um Leben und Tod."