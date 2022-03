"Guten Morgen Deutschland": Simon Beeck neuer Moderator bei RTL-Sendung

"Mein bisheriges Moderationsleben fand zwischen politischen Sondersendungen mit Olaf Scholz und den bunten Abendkleidern von Sylvie Meis statt. Eine gewisse Bandbreite ist also vorhanden. Ich freue mich daher sehr auf die RTL-Familie, das neue Team und auf alles, was noch kommt", sagt Beeck.

Beeck tritt bei "Guten Morgen Deutschland" die Nachfolge des langjährigen Moderators Wolfram Kons an. Der will sich in Zukunft anderen Aufgaben widmen. Seine erste Sendung wird Beeck am 9. März 2022 moderieren.