The Revenant – Der Rückkehrer: kabel eins wiederholt Film mit Leonardo DiCaprio

Inárritu hat die literarische Vorlage bildgewaltig und emotional adaptiert: mit schonungsloser Brutalität, aber grandios inszeniert. Die Schönheit der wilden Landschaft und auch die ersten Bilder des Films sind eine stille Reminiszenz an Szenen aus Terrence-Malick-Filmen wie "Der schmale Grat" (1998) oder "The New World" (2005). Was daran liegen könnte, dass Kameramann Emmanuel Lubezki ("Birdman", "Gravity") schon für "The New World" hinter der Kamera stand. "The Revenant" ist Vater-und-Sohn-Geschichte, Überlebenskampf und Rachedrama in einem, hochemotional und ein bisschen esoterisch. Also nicht nur wegen DiCaprio: ein Wahnsinnsfilm.