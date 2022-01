Dschungelcamp 2022 - Tag 7: Attacke von oben und eine Nullnummer

Der offizielle Dschungelkönig wird erst im Februar gekrönt, der Sieger der Herzen steht aber schon fest: Ein Affe, der sich ausgerechnet über Camp-Diva Anouschka Renzi sein großes Geschäft erledigt. Was an Tag 7 sonst noch im "Dschungelcamp" passiert ist, lesen Sie hier.

Nervensäge des Tages Tara Tabitha. Das "Dschungelcamp" ist keine Datingshow, liebe Tara. Und die On-Off-Beziehung mit Filip Pavlovic will niemand sehen. Tara aber fängt immer wieder mit dem Thema an. "Seit drei, vier Tagen ist jetzt so gar nichts mehr zwischen uns", jammert sie. Dann sucht sie erneut das Gespräch mit Filip. "Ich komme mir blöd vor, ich will das gerne klären", sagt sie, wird aber von Filip gefriendzoned. "Tara, du tust gerade so als wenn wir drei Jahre in einer Beziehung gewesen wären..." Die beiden reden aneinander vorbei. Wieder einmal. Fortsetzung folgt HOFFENTLICH NICHT!

Held des Tages Der Affe, der sein Geschäft zielsicher über Anouschka Renzi verrichtet. Selten hat ein Dschungelbewohner in so kurzer Zeit so beliebt gemacht. Und auch die Mit-Camper können ihre Schadenfreude nicht verstecken. "Hat die Richtige erwischt", flüstert Tara Tabitha. "Ja scheiße, ne", kommentiert Jasmin Herren grinsend im Dschungeltelefon. "Der Affe ist ein Ehrenmann", twittert ein Zuschauer.

Kommandantin des Tages Tina Ruland interpretiert ihre Rolle als Teamchefin recht autoritär. Bei der Einteilung der Nachtschichten duldet sie keine Widerrede. "Ich bin die Teamchefin und ich bestimme. Ich greife jetzt durch. So macht mir es Spaß", sagt sie. Harald Glööckler sieht das ganz anders. "Mir macht es nicht so viel Spaß, Leute so herumzukommandieren. Ich bin da eher zurückhaltend." Das lässt Tina nicht auf sich sitzen: "Ich kommandiere nicht herum, es müssen Entscheidungen getroffen werden." Harald: "Es war schon dominant. Ist aber ok, Frau Kommandantin!" Das wiederrum gefällt Tina gar nicht. Als sich dann auch noch Anouschka einmischt, kippt die Stimmung endgültig. Anouschka soll sich raushalten, findet Tina. Anouschka darf ihre eigene Meinung haben, findet Harald. Er und Anouschka dackeln gemeinsam beleidigt ab, Tina bleibt ratlos zurück.

Spruch des Tages "Die Logik ist auf jeden Fall nicht logisch."

Filip Pavolovic mit einer subtilen Kritik an der Aufgabe bei seiner und Taras Schatzsuche.

Nullrunde des Tages Anouschka, Linda und Jasmin müssen gemeinsam in die Dschungelprüfung "Der große Preis von Mpumalanga". Mit dem Auto geht es über die afrikanische Piste, um auf der Rennstrecke Sterne einzusammeln. Jasmin, durch eine blickdichte Brille blind, steuert das Auto. Anouschka, durch Kopfhörer gehörlos, nimmt auf dem Beifahrerplatz – der entgegen der Fahrtrichtung montiert ist – Platz. Nur Linda, die stumm bleiben muss, kann sehen, wohin die Fahrt geht.

Das schreit nach Chaos. Und die Hoffnungen der Zuschauer werden nicht enttäuscht. "Was denn jetzt?", "…rechts oder links?" "Stopp", "Fahr weiter" – die drei Camperinnen zicken sich in einer Tour an. Die Zeit läuft. "Seht zu, dass ihr es über die Ziellinie schafft", rät Daniel Hartwich. Mit vielen Gesten versucht Linda Anouschka klar zu machen, dass sie nicht weiter an dem Stern knoten soll, da sie es endlich ins Ziel schaffen müssen. Doch Anouschka versteht nicht, was Linda ihr mitteilen will. Dann ist die Zeit vorbei und alle bisher gesammelten Sterne sind verloren. Linda ist stinksauer und wirft Anouscha vor, dass sie nie zuhört. Gut, war in diesem Fall mit den Kopfhörern auch ein bisschen schwierig.

Wer muss als nächstes in die Dschungelprüfung? Die nächste Prüfung verspricht Spektakel: Tina, Anouschka und Lina müssen gemeinsam in die Prüfung. Zu sehen ist das Ganze am Freitag ab 21.30 Uhr.