Brad Pitt: Ist Sängerin Lykke Li seine neue Freundin?

Hat Brad Pitt (58) eine Affäre mit der schwedischen Sängerin Lykke Li (35)? Davon berichten zumindest zahlreiche Medien, unter anderem "The Sun" und "Daily Mail". Der Schauspieler und seine angebliche Affäre sollen entfernte Nachbarn im Promi-Stadtteil Los Feliz in Los Angeles sein und sich so kennengelernt haben.