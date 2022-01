"Wer stiehlt mir die Show?" – Mark Forster engagiert Tom Bartels als Kommentator

Am vergangenen Dienstag lieferten sich Joko Winterscheidt (42) und Mark Forster (38) ein spannendes Finale in "Wer stiehlt mir die Show?". Als Sieger darf Forster nun in der aktuellen Woche die nächste Ausgabe der ProSieben-Sendung moderieren - und holt die Atmosphäre des Fritz-Walter-Stadions aus seiner Heimatstadt Kaiserslautern ins Studio. Damit erfüllt er sich den langgehegten Wunsch, als großer Fan des 1. FC Kaiserslautern einmal selbst als Spieler das Feld zu betreten.