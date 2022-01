Bob Saget verstorben: Olsen-Zwillinge trauern um ihren Serienpapa

Er galt als Amerikas TV-Dad schlechthin: "Full House"-Star Bob Saget ist am Sonntag (9. Januar) völlig überraschend im Alter von 65 Jahren gestorben. Nach einem Comedy-Auftritt wurde Saget tot in einem Hotelzimmer in Orlando, Florida aufgefunden. Die Todesursache ist nicht bekannt, Fremdeinwirkung oder Drogen scheinen laut Polizei aber unwahrscheinlich.

"Bob war ein sehr liebevoller, mitfühlender und großzügiger Mensch. Wir sind zutiefst traurig, dass er nicht mehr unter uns ist, aber wir wissen, dass er weiterhin an unserer Seite sein und uns so anmutig führen wird, wie er es immer getan hat", teilten Mary Kate und Ashley Olsen laut "People" mit .

Die 1986 geborenen Zwillinge teilten sich von 1987 bis 1995 die Rolle der Michelle Tanner in "Full House" - wuchsen also mit Bob Saget als ihrem Serienvater Danny Tanner auf.

Mit John Stamos (58) meldete sich ein weiterer "Full House"-Kollege zu Wort. "Ich bin am Ende. Ich bin am Boden zerstört. Ich stehe völlig unter Schock. Ich werde nie wieder einen Freund wie ihn haben. Ich liebe dich so sehr, Bobby", schrieb der Schauspieler auf Twitter. Stamos verkörperte in der Sitcom Sagets Schwager Jesse.