Ist Leonardo DiCaprio ein Öko-Heuchler?

Wegen seines Urlaubs auf einer Luxusjacht steht Leonardo DiCaprio in der Kritik. Der Urlaub passe nicht zu seinem Engagement für den Umweltschutz, meinen Kritiker.

"Schauen Sie nicht nach oben... Sie könnten Leonardo DiCaprio als Öko-Heuchler auf seiner 110-Millionen-Pfund-Jacht sehen", schrieb die "Daily Mail" in Anspielung auf DiCaprios aktuellen Netflix-Film "Don't Look Up". Darin spielt der Oscarpreisträger einen Wissenschaftler, der vor dem Einschlag eines Kometen warnt, aber nicht ernst genommen wird. Die Klimawandel-Allegorie war DiCaprio eine Herzensangelegenheit.