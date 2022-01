Alec Baldwin zu Anschuldigungen: Das ist alles "Blödsinn"

Es handle sich laut Baldwin um einen "Prozess", der seine Zeit brauche. So müsse etwa geklärt werden, was die Ermittler genau einsehen möchten. "Sie können nicht einfach dein Telefon durchsuchen und deine Fotos oder Liebesbriefe an deine Frau oder was auch immer nehmen." Der beste und einzige Weg, um respektvoll mit dem Tod von Halyna Hutchins (1979-2021) umzugehen, sei "die Wahrheit herauszufinden". Auch sein Ziel sei es daher, dass alle an der Untersuchung beteiligten Stellen "alles in ihrer Macht tun, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Das ist alles was zählt".