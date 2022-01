"Star Trek"-Anzüge werden versteigert: Billig wird's nicht

In den 1960er-Jahren trat "Star Trek" mit der TV-Serie "Raumschiff Enterprise" einen globalen Siegeszug an, der unzählige Filme und Serien zur Folge hatte. Bis heute ist die Fangemeinde auf der ganzen Welt groß, und Kommandant James T. Kirk und sein Offizier Spock sind längst Kult. Nun kommen besondere Artefakte des Sci-Fi-Franchise unter den Hammer, die das Herz von so manchem Fan höherschlagen lassen – sofern der Geldbeutel prall gefüllt ist.