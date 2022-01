Jörg Pilawa kehrt zu SAT.1 zurück und moderiert "Quiz für Dich"

Was bisher nur Gerüchte waren, ist nun bestätigt: Moderator Jörg Pilawa (56) wechselt von NDR und ARD zum Sender Sat.1. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte der NDR mitgeteilt, dass Pilawa "neue Wege" gehen werde. Nun ist auch bekannt, wohin ihn diese führen: Im Frühjahr 2022 wird der 56-Jährige die neue Show "Quiz für Dich" in SAT.1 moderieren. Laut dem Sender starten Pilawa und SAT.1 damit "eine exklusive Zusammenarbeit, die auf mehrere Jahre angelegt ist". Neben "Quiz für Dich" soll der Moderator durch weitere SAT.1-Shows in der Primetime führen.