"Gipfel der Quizgiganten" wird zur zähen Hügel-Besteigung

Beim "Gipfel der Quizgiganten" schickte RTL die Groß-Kaliber Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Guido Cantz ins Duell mit echten Quiz-Experten. Erst gegen 23.30 Uhr standen die Sieger fest.

In dem neuen RTL-Format traten bekannte Quizshow-Moderatoren in der Primetime gegen erfahrene Quizkandidatinnen und Quizkandidaten an. Diese Kandidaten könnten dem ein oder anderen bekannt vorkommen, denn sie waren schon in diversen Quizshows zu sehen. Die drei Quizmaster Günther Jauch ("Wer wird Millionär?"), Guido Cantz ("Quizz Dich auf 1") und Johannes B. Kerner ("ZDF-Quiz-Champion") gingen in den Wettkampf gegen vier Kandidaten. Palina Rojinski moderierte.

Wie lief der "Gipfel der Quizgiganten" ab? Das Trio Herr Jauch, Herr Cantz und Herr Kerner, wie Moderatorin Palina Rojinski die drei Quizmaster ganz förmlich anredete, trat als Rate-Team gegen die Kanidaten an, die zunächst als Einzelkämpfer ran mussten. Das Spiel war unterteilt in insgesamt drei Runden. In der ersten Runde wurden Wissensfragen aus insgesamt sieben Kategorien wie zum Beispiel "Sport & Spiel", "Unnützes Wissen" oder "Damals und heute" gestellt. Beantworteten die Kandidaten hier mehr Fragen als das Moderatoren-Trio für sich, qualifizierten sie sich für das Finale.

Allerdings ging es in der neuen RTL-Show nicht nur um Wissen, sondern auch mehr oder weniger um Sportlichkeit und Geschicklichkeit. Diese waren in der zweiten Runde gefragt: In kleinen Spielen, die zwischen den Fragerunden stattfinden, waren Jauch, Cantz und Kerner zum Beispiel beim Fußball oder Darts gefordert. Das Besondere hierbei: Das Publikum stimmte vorher darüber ab, wer sich dabei am besten anstellen würde. Gewann dieser Favorit tatsächlich, floss zusätzliches Geld in den Jackpot.

Im Finale wurden dann in einer Schnellrunde 20 Fragen gestellt. Hier traten die Finalisten als Team gegen Jauch, Kerner und Cantz an.

Wer waren die Herausforderer? Bei dem ersten Kandidaten handelte es sich um "Wer wird Millionär?"-Gewinner Jan Stroh. Der Hamburger räumte 2019 bei Jauch die Million ab, umso überraschender war seine schnelle Niederlage gegen die drei Quizshow-Moderatoren.

In der ersten Zwischenrunden mussten das Quizmaster-Trio zum Elfmeterschießen gegen Nationaltorhüterin Almuth Schulth antreten. Entgegen der erhofften Auflockerung sorgte das Spiel eher für Verwirrung und Unverständnis in das Publikum. Was soll denn sowas in einer Quizshow? An das neue Konzept muss man sich erst gewöhnen. Günther Jauch zeigte indes, dass von seiner Zeit als Sportmoderator nicht mehr viel hängengenblieben ist, denn er zeigte gewaltige Schwächen beim Torschuss.

Nach Jan Stroh folgte Dorothee Zensen als zweite Kandidatin. Sie gewann sowohl beim "Quizz dich auf 1", als auch "Das Quiz mit Jörg Pilawa" und konnte als erste das prominente Rate-Team besiegen.

Als dritter Kandidat überzeugte Dr. Thomas Kinne – "Der Quizdoktor" aus "Gefragt – Gejagt" – nicht nur mit seiner außergewöhnlich bunten Krawattenwahl. Er nimmt bereits seit 30 Jahren an diversen Quiz-Veranstaltungen teil und das merkte man auch: Mit scharfsinnigen Antworten gewann er seine Runde mit 6:4 gegen die Quizmaster.

Nach diversen Werbepausen und einem weiteren überflüssigen Zwischenspiel (Papierbälle in einen Eimer werfen) trat die letzte Kandidatin des Abends an. Annette Biller schaffte es mit einem Gleichstand von 5:5 immerhin bis zur Stichfrage, konnte diese Runde allerdings schlussendlich nicht für sich entscheiden.

Wer hat den "Gipfel der Quizgiganten" gewonnen? Im Finale standen die Kandidaten Dr. Thomas Kinne und Dorothee Zensen den drei Quizgiganten gegenüber. Und tatsächlich gewannen die Quizzer-Kandidaten gegen das Promi-Trio und räumten so 85.500€ ab. Vor allem Kinne, als Jäger von "Gefragt – Gejagt" in Schnellraten geschult, überzeugte in der Finalrunde.

Wie kam die neue Show bei den Zuschauern an? Mit seinem überraschenden Erfolg beim Darts-Battle gegen den deutschen Dartspieler Max Hopp rüttelte Guido Cantz die etwas schläfrige Rategesellschaft zwar kurzweilig etwas auf, dennoch empfanden die Zuschauer die ganze Veranstaltung als etwas langwierig. Auch über die "Dauerwerbung" ließen einige Zuschauer sich via Twitter aus. Wer außerdem gar nicht gut beim Publikum ankam, war Moderatorin Palina Rojinski. Die Schauspielerin, die sonst immer bei ProSieben zu sehen war, wirkte in ihrer ersten großen Moderations-Show auf RTL etwas unsicher und steif. "Ich mag Palina echt gerne, aber irgendwie passt sie da nicht hin", kommentierte ein Zuschauer die Moderation der 36- Jährigen.