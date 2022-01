Tatort: Ermitteln Kida Khodr Ramadan und Frederick Lau bald gemeinsam?

Sie sind beste Freunde, standen gemeinsam für die gefeierte Berlin-Serie "4 Blocks" vor der Kamera – und ermitteln demnächst möglicherweise am Sonntagabend im Ersten: Schon länger wünschen sich viele Fans Kida Khodr Ramadan und Frederick Lau als neue "Tatort"-Kommissare.

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" verriet Ramadan nun, dass es tatsächlich Gespräche mit Senderverantwortlichen gebe. Dabei betonte Ramadan, dass ein "Tatort" mit ihm und Lau actionreich sein müsse: "Kein Micky-Maus-Krimi, eher Miami Vice", so der 45-Jährige. Die Stadt, in der der Krimi spiele, müsse "krass passen". Ramadan: "Ich träume von einem Tatort in Neukölln!"