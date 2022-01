"The Masked Dancer": Johanna Klum sitzt in Folge 2 im Rateteam

Ute Lemper musste als Glühwürmchen als erstes die Maske fallen lassen. Nun wird bei "The Masked Dancer" weiter geraten. Johanna Klum unterstützt in Folge 2 das Rateteam.

Weltstar Ute Lemper (58) war das Glühwürmchen! In der ersten Folge der ProSieben-Show "The Masked Dancer" rätselten die Zuschauer gemeinsam mit dem Rateteam, welche Promis sich unter den Kostümen verstecken. Und staunten bei der ersten Enthüllung nicht schlecht. Und am Donnerstag geht es um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn schon wieder weiter. Dieses Mal nimmt die Moderatorin Johanna Klum (41) als Rategast neben dem Stammpersonal Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) Platz.