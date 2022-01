Wo ist die Liebe hin: Kritik zum Film in der ARD heute

Zunächst noch zeigt der Film Agnes und Gregor als Paar, das so gut zusammenpasst, wie es sich nur ein Drehbuchautor ausdenken kann. Nach einem Besuch bei den sich stets zärtlich streitenden Freunden sagt sie zu ihm: "Wenn wir mal so werden wie die, dann lass ich mich scheiden." Dass Streit – also Kommunikation – auch etwas Heilsames sein kann, kommt Agnes und Gregor jedenfalls nicht in den Sinn.