Das große Promibacken 2022: Neue Staffel startet bei SAT.1

Acht Stars am Rande des Tortenwahnsinns: In SAT.1 startet die neue Staffel von "Das große Promibacken". Man darf gespannt sein, wer durch bislang versteckte Back-Talente glänzt und für wen das Abenteuer in der Backstube schnell wieder beendet ist.

Das große Promibacken Show • 12.01.2022 • 20:15 Uhr

Eigentlich müsste während der Zuckerbäcker-Hochzeit über die Advents- und Weihnachtstage ja ausreichend Gelegenheit zum Üben gewesen sein. Doch jede Wette: Pünktlich mit dem Start der neuen "Das große Promibacken"-Staffel auf SAT.1 befinden sich die mit Küchenschürzen eingekleideten Stars wieder einmal am Rande des Tortenwahnsinns. Diesmal bemühen sich Evelyn Burdecki, Faisal Kawusi, Natalia Avelon, Sven Ottke, Jenny Elvers, Hardy Krüger jr., Sarah Harrison und Detlef Soost um Übersicht und Kreativität beim Wett-Backen. Immerhin geht es auch in der sechsten Staffel der Showreihe um viel Ehre, um die Auszeichnung "Goldener Cupcake" sowie um 10.000 Euro, die an einen guten Zweck gespendet werden sollen.

Aber auch die Promis – selbst wenn sie keine Küchen-Größen im Privatleben sind – müssten eigentlich längst mitbekommen haben, worauf es ankommt im SAT.1-Studio. Planvolle Vorbereitung und perfektes Timing sind an Herd und Ofen das A und O. Und doch hört man gewiss schnell wieder panische Schreckensrufe der Marke: "Ich habe die Butter vergessen" oder: "Mir rennt die Zeit davon!"

Dabei sollte es zumindest in der ersten Folge einigermaßen entspannt losgehen – würde man denken. In der ersten Folge dürfen die Promis, darunter mit Ex-Boxweltmeister Ottke, oder Fitness-Coach Soost zwei gestandene Sportsmänner, die jeden Wettkampf "sportlich" angehen, ihre Lieblingsrezepte vorstellen. Eigentlich eine sichere Bank. Danach geht es an die erste der vielen Prüfungen: So soll zum Auftakt ausgerechnet das Lieblingsgebäck von Juror Christian Hümbs angefertigt werden – unter Zeitdruck, versteht sich. Es geht um ein möglichst perfektes "Franzbrötchen" – als "gebackene Visitenkarte". Alle Infos zur neuen Staffel finden Sie hier.

Das große Promibacken – Mi. 12.01. – SAT.1: 20.15 Uhr