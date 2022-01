Das große Promibacken 2022: Kandidaten, Sendetermine, Rezepte

Acht Prominente stellen sich in der siebten Staffel von "Das große Promibacken" der besonderen Herausforderung in der Backstube. Sie müssen kunstvolle Torten kreieren und die Rezepte der Jury umsetzen.

Wer tritt als Sieger in die Fußstapfen von Model Franziska Knuppe? Diese Frage wird in der neuen Staffel von "Das große Promibacken" beantwortet.

"Ich liebe die Sendung und bin seit Jahren begeisterte Zuschauerin. Extra für die Sendung habe ich backen gelernt, denn das konnte ich vorher so gut wie nicht", sagt Jenny Elvers. Sie ist eine von acht Promis, die ihr Glück im SAT.1-Backzelt versuchen. Auch der frühere Boxer Sven Ottke ist dabei, stapelt aber tief: "Das war im Minusbereich" sagt er auf die Frage nach seinem Backvermögen vor der Show. Ähnlich sieht es bei Evelyn Burdecki aus. "Ich bin vorher noch nie mit Teig kneten, formen und dekorieren in Berührung gekommen. Die einzige Disziplin, die ich in dem Punkt perfekt beherrsche, ist Teig vertilgen!"

Die Teilnehmer im Überblick:

Natalia Avelon (Schauspielerin)

Evelyn Burdecki (Reality-Star)

Jenny Elvers (Schauspielerin, Moderatorin)

Sarah Harrison (Influencerin, Reality-Star)

Faisal Kawusi (Comedian)

Hardy Krüger jr. (Schauspieler)

Sven Ottke (ehemaliger Boxer)

Detlef Soost (Tänzer, Choreograph, Fitnesscoach)

Wer bildet die Jury?

Hier bleibt alles wie gehabt: Deutschlands bekannteste Motivtorten-Queen Bettina Schliephake-Burchardt und der mehrfache "Pâtissier des Jahres" Christian Hümbs bewerten die Backkünste der Promis. "Am Ende jeder Aufgabe zählt nur das Ergebnis. Ob jahrelange Backerfahrung oder riesiges Talent mitgebracht wird oder beim Coaching einfach nur richtig gut aufgepasst wurde, ist uns egal", sagt Schliephake-Burchardt. "Ich habe selten so viel gelacht in einer Staffel wie in dieser", sagt Hümbs.