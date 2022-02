Eisland – Kritik zum ARD-Fillm heute: Roland Kaiser mit Cameo

"Nicht schon wieder!", denkt man eingangs, in Erinnerung an den abgestürzten Paketboten, den Bjarne Mädel im vergangenen Sommer in Jan Fehses TV-Film "Geliefert" so eindrücklich spielte. Haben die ARD-Sender (damals BR, jetzt NDR mit Degeto) die Abgründe des modernen Botenschicksals für sich entdeckt? Wie dort, so kann man auch in Ute Wielands "Eisland" einen Menschen am Abgrund erleben, nicht wissend, wie es weitergehen soll. Dann aber kommt es in diesem Mittwochsfilm doch ganz anders, weil Axel Prahl einen ganz eigenen, mitreißenden Charakter spielt: Richtig Angst muss man um diesen Marko Wendrichs haben, wie er so vor sich hin schnaubt, nach 30 Arbeitsjahren, und kaum noch Stimme hat.