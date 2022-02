The Masked Singer 2022: Kleiner Fan half beim Kostüm-Design

"The Masked Singer" geht im März bereits in die sechste Staffel. Erstmals bekamen die arrivierten Maskendesignerinnen Unterstützung – von einem Kind.

ProSieben bittet einmal mehr zum Maskenball: Unter höchster Geheimhaltungsstufe gehen auch in der neuen Staffel von "The Masked Singer" zehn Prominente an den Start, die in aufwendigen Kostümen TV-Deutschland zum Rätselspiel einladen. Bevor es am Samstag, 19. März, mit der sechsten Staffel der ProSieben-Gesangsshow losgeht, hat der TV-Sender nun eine besondere Überraschung in petto. Demnach bekommen Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner bei der Gestaltung der Kostüme ungewöhnliche Unterstützung.