ARD-Doku: Trotz allem Hoffnung – Weiterleben nach dem Tod der Kinder

In der Gaststube des Hörbighofs in der Tiroler Wilschönau hängen die Sterbebilder zweier Kinder nahe beieinander an der Wand: Der kleine Sebastian Kostenzer starb vor zehn Jahren, gerade einmal zwei Jahre alt. Das Sterbedatum, der 08. Dezember, wurde später das Geburtsdatum einer Schwester, auch sie wurde nur zwei Jahre alt. Ein Genfehler, so stellte sich heraus, war beide Male die Ursache des plötzlichen Todes.