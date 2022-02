Tricks der Lebensmittelindustrie: Was wirklich in Kartoffelknödeln steckt

Es gibt also mal wieder verblüffende Befunde – auch bei einigen Traditionsmarken: Wie Ernährungsexperte Sebastian Lege mithilfe von Labor-Untersuchungen und Einschätzungen bekannter Fachleute nachweisen kann, enthält auch manches in vielen Werbespots angepriesene Eis kaum Milch. Und diverse Brühen kommen praktisch ohne Rindfleisch aus. Es ist alles eine Frage der Rezeptur – und deren geschickter Auslegung.

Sebastian Lege lässt in der Verbrauchersendung zahlreiche Produkte untersuchen und sie in seiner Werkstatt "nachbauen". Oft handelt es sich um Markenartikel, bei denen viele Käufer wohl gar nicht wissen, dass dahinter ein Weltkonzern wie beispielsweise Unilever steckt, der nicht nur Lebensmittel, sondern auch viele Verbrauchsprodukte wie Waschmittel im Angebot hat.

In der ernäherungswissenschaftlichen Chemie-Analyse, die normale Käufer unerwartete Einblicke ermöglicht, wollen die Experten aufzeigen, an welchen Stellen die Anbieter "tricksen". Etwa dadurch, dass sie "gute", weil gesunde und natürliche Zutaten durch günstigere Alternativen ersetzen. So legen etliche Hersteller ein rechtliches Schlupfloch zu ihren Gunsten aus: Weil nicht exakt festgelegt ist, wie viel Fleisch in einer Rinder-Brühe sein muss, kann bei einigen Produkten "gespart" werden. Nur ein Beispiel von mehreren Missständen, die den Zuschauer und Verbraucher nachhaltig irritieren dürften.