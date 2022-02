Wider den tierischen Ernst 2022: Iris Berben wird ausgezeichnet

Eigentlich sollte Iris Berben schon 2021 den Orden "Wider den tierischen Ernst" bekommen, ein Jahr später ist es nun so weit. Endlich einmal wieder eine Schauspielerin ...

Nach Kretschmann, Klöckner und Laschet ist endlich wieder einmal eine Künstlerin an der Reihe. Iris Berben, die den "Orden wieder den tierischen Ernst" als "eine gesellschaftspolitisch stark engagierte Persönlichkeit unseres Landes" bekommt, steht mit Politikern von Strauß bis Kretschmann und Gysi in einer langen Tradition. Sie habe, so verlautet vom Aachener Karnevalsverein (AKV) "mit Sympathie, Humor und Geradlinigkeit" die Herzen der Menschen gewonnen und sei ein Vorbild als Mahnerin gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Iris Berben liebe Komik und Humor "als Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmung", sie nutze ihre Popularität, um sich "gegen Rassismus und Antisemitismus" einzusetzen.