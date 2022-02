"Frühling – Alte Liebe, neue Liebe": Dorfhelferin Katja heilt alle Wunden

In der dritten der neuen Folgen der Reihe um die schöne "Dorfhelferin" in Oberbayern dreht sich auch wieder vieles ums private Leben der Protagonistin. So gilt es für Katja Baumann (Simone Thomalla) daheim im idyllisch gelegenen Ort Frühling, einen "Schlachtplan" für Adrian, den nach dem Tod seines Vaters so traurigen Halbwüchsigen zu schmieden. Er will seine Angebetete Lilly zurückgewinnen. Katja kennt sich mit solchen Situationen aus und gibt guten Rat.