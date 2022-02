Giovanni Zarrella Show: die Gäste heute; 12. Februar 2022

Er ist ein Fachmann für "l'amore": Etliche Male hat Giovanni Zarrella die Liebe schon besungen – ob auf Englisch mit Bro'Sis ("I Believe") oder solo in seiner Muttersprache Italienisch ("Ti amo sì"). Zwei Tage vor dem Valentinstag widmet der 43-Jährige nun auch seine Fernsehsendung dem romantischsten aller Gefühle. Es ist die mittlerweile dritte Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Mit durchschnittlich 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der ersten und rund 4,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der zweiten Ausgabe erzielte die Show bislang zwar keine fabelhafte Quote, die Tendenz war aber immerhin steigend.