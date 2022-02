Harald Glööckler bekommt RTL-Show: Es geht um Tiere

In den vergangenen Wochen machte Harald Glööckler (56) das Dschungelcamp ein bisschen "pompööser". Schon bald wird der Designer bei RTL in einem weiteren Format glänzen. Der Sender zeigt frisch ab dem 6. März um 17:30 Uhr die Sendung "Unser neues tierisches Zuhause" ( auch bei RTL+ ).

In dem Tierformat treten laut Sender drei Familien, in denen keiner besonderes handwerkliches Geschick besitzt, gegeneinander an. Sie sollen für ihre Haustiere mit der Hilfe eines Handwerkers eine neue Behausung gestalten. Die Ideen für die neuen Quartiere entwirft Glööckler, der schließlich in einem Finale auch entscheidet, welche Familie für die Umsetzung des Ganzen ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro erhält.