Super Bowl 2022: Duell der Überraschungsteams und Eminem in der Halftime-Show

Größer geht's kaum: Für die 56. Super-Bowl-Übertragung am Sonntag, 13. Februar, wenn der neue Meister der National Football League der USA gekrönt wird, fährt die Sport-verrückte Nation eines der größten Spektakel der TV-Geschichte auf. Und diesmal hat das größte Einzel-Sportevent der Welt, das ProSieben nun zum fünften Mal live überträgt, ein ganz besonderes Flair. Im SoFi-Stadion in Inglewood im Los Angeles County treffen mit den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals zwei Mannschaften aufeinander, die zumindest zu Beginn der aktuellen Saison kaum ein Football-Fan und nur wenige Experten auf dem Schirm hatten. Vor allem die Bengals gelten als das Überraschungsteam der Saison 2021/22.

Tatsächlich dürfen die Los Angeles Rams auf den Heimvorteil-Rückenwind erhoffen. Star in ihrem Team ist der 33-jährige Quarterback Matthew Stafford, der schon seit 13 Jahren in der NFL spielt. Nach den Buccanneers im Jahr 2021 gelang auch den Rams der Einzug in ein Heim-Super-Bowl.

ProSieben steigt am Sonntag, 13. Februar, ab 22.55 Uhr, in die lange Football-Nacht ein. Dann melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und "Netman" Christoph "Icke" Dommisch aus dem "ran"-Studio in Unterföhring. Sie versorgen eingefleischte Football-Fans und Neulinge mit letzten Informationen vor dem Kickoff. Immer wieder gibt es dabei auch Live-Schaltungen zum "ran"-Reporter Max Zielke und dem zweifachen deutschen Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer. Beide befinden sich mit illustren Gästen wie Heidi Klum, Jakob Johnson (New England Patriots) und Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) vor Ort im SoFi Stadium.