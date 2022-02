Bob Odenkirk spricht über seinen Herzinfarkt

Im Sommer 2021 stand das Leben von Bob Odenkirk Spitz auf Knopf. Beim Dreh der sechsten Staffel von "Better Call Saul" erlitt der Schauspieler einen Herzinfarkt, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte. In einem Interview mit der "New York Times" sprach der 59-Jährige nun über das einschneidende Erlebnis, das sich im Juli 2021 ereignet hatte. "Wir drehten eine Szene, wir hatten den ganzen Tag gedreht, und zum Glück ging ich nicht zurück in meinen Wohnwagen", berichtete Odenkirk. Stattdessen habe er mit seinen Kollegen Rhea Seehorn und Patrick Fabian zusammengesessen.