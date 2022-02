Rio de Janeiro im Miniatur-Wunderland Hamburg

Corona macht das Reisen zu einem Sehnsuchtsprojekt. Kann also gar nicht schaden, wenn man sich selbst Fernreiseziele "nach Hause" holen kann. Möglich macht das nun auch die neue TV-Reportage "Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio", die Kabel Eins nun in Erstausstrahlung zeigt. Sie hat ein Rekordprojekt zum Thema, das es so noch nie in der Konstrukteursidylle in Hamburg gegeben hat: In der Hansestadt wurde die Welt "Rio de Janeiro" entwickelt und aufgebaut. Der Sender hat von Kamerateams die Entstehung der 50 Quadratmeter großen Miniversion der brasilianischen Millionen-Metropole über vier Jahre lang mitverfolgen lassen.