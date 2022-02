Super Bowl 2022: Heidi Klum spuckt Hot Dog in den Mülleimer

Dieser Hot Dog war so gar nicht nach dem Geschmack von Heidi Klum: Während der Live-Vorberichterstattung zum Super Bowl spuckte das Supermodel den kleinen Happen, den sie probiert hatte, wieder aus.

Traditionell verspricht die Halbzeitshow beim Super Bowl, dem größten American-Football-Ereignis überhaupt, Stardichte und Glamour. Weniger glamourös ging es hingegen in einer Szene bei ProSieben zu, wo das Sport-Spektakel live aus Los Angeles übertragen wurde. Superstar Heidi Klum, die bei der Vorberichterstattung moderierte, sorgte für einen Mini-Eklat, als sie vor laufender Kamera einen Hot-Dog-Bissen ausspuckte. Gemeinsam mit Moderator Max Zielke sollte sie die US-amerikanische Spezialität aus dem Stadion probieren. "Was ist das überhaupt für ein Ding?", urteilte das Supermodel – die Würstchen in Deutschland seien "auf jeden Fall besser".