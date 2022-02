Liebe, nicht für immer, nur für ewig: ungewöhnliches Lebenslinien-Porträt

Er war behütet, sie in Heimen aufgewachsen, als sie sich "unsterblich" ineinander verliebten, wie man so sagt. Dauerhaft konnte ihre Liebe in den frühen Siebzigern nicht sein – Frank war 19, Jasmin war 15, zu jung also, um damals zu heiraten. "Wir waren verlorene Seelen", sagt Frank heute, nach Jahrzehnten beim Wiedersehen mit Melanie, der gemeinsamen Tochter. Lange hatte er sie gesucht und erst nach zehn Jahren, in denen ihm die Mutter die gemeinsame Tochter vorenthalten hatte, wiedergefunden. Doch er sollte sich noch immer nicht zu erkennen geben, die Mutter strebte eine behutsame Annäherung an.