"Friends" wird in China gestreamt – doch viele Szenen werden zensiert

Die Zensur von ausländischen Filmen und Serien nimmt in China teilweise groteske Züge an. Neuestes Opfer: die Kultserie "Friends".

Nach längerer Abwesenheit im TV und im Streaming: "Friends" ist wieder in China zu sehen. Die US-Sitcom steht seit Freitag auf Streamingplattformen wie Tencent, Youku und Bilibili von Folge eins an zur Verfügung. Doch chinesischen Fans, die mit der Kultserie vertraut sind, fiel gleich auf, dass manche Dialoge wenig originalgetreu übersetzt wurden.

Nicht nur Anspielungen auf Homosexualität fielen der Schere zum Opfer. Als Joey (Matt LeBlanc, 54) einmal vorschlägt, in einen Stripclub zu gehen, heißt es bei Tencent nun, dass er "zum Spielen rausgehen" will.

In einer anderen Szene sprechen die Freunde über die Vorteile von Männern und Frauen. Ross sagt dabei, dass Frauen den Vorteil haben, multiple Orgasmen zu haben. In der neuen chinesischen Version wird dies tatsächlich als "Frauen halten viele Schwätzchen" übersetzt.

In älteren chinesischen Ausstrahlungen sind die sexualisierten Szenen noch unzensiert. Erst seit 2015 geht die staatliche Zensur in China gegen Sexualität in Filmen und Serien vor. "Abnormale sexuelle Beziehungen", zu denen für die Regierung auch Homosexualität gehört. Bei der Ausstrahlung des Films "Bohemian Rhapsody" fielen zum Beispiel alle Szenen der Schere zum Opfer, in denen es um die Homosexualität von Queen-Sänger Freddie Mercury geht.