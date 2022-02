Berlinale 2022: Preisträgerin Isabelle Huppert muss absagen

Bei der Berlinale 2022 geht der Goldenen Ehrenbär an die französische Schauspielerin Isabelle Huppert. Doch sie kann den Preis nicht persönlich entgegennehmen. Wie die Festivalmacher bekannt gaben , wurde die französische Schauspielerin positiv auf das Coronavirus getestet. Die Verleihung findet dennoch statt.

Die Schauspielerin soll am Dienstagabend (15. Februar) live aus Paris zugeschaltet werden. So habe sie die Möglichkeit, "der Zeremonie beizuwohnen und zum Publikum zu sprechen", heißt es weiter. Im Anschluss wird der Film "À propos de Joan", in dem Isabelle Huppert die Hauptrolle spielt, gezeigt. Darin ist auch der deutsche Schauspieler Lars Eidinger (46) zu sehen.