Job mit Ausblick: ZDF-Reportage begleitet Industriekletterer

In schwindelerregender Höhe hängen sie an Brücken, laufen über meterhohe Gerüste und bringen Werbeplakate an Hochhausfassaden an: Rund 3.500 Menschen arbeiten laut dem Fach- und Interessenverband für seilunterstützte Arbeitstechniken hierzulande als Industriekletterer. Eine klassische Ausbildung gibt es ebenso wenig wie eine einheitliche Berufsbezeichnung – und doch sind viele Branchen auf ebenjene Menschen angewiesen, die beispielsweise auf Dächern, an Häuserfassaden oder in Silos und Brunnen ihre Arbeit verrichten. Eine "37°"-Doku im ZDF zeigt nun, wie die Extrem-Kletterer arbeiten und welche Vorsichtsmaßnahmen sie bei ihrem riskanten Job beachten müssen.