Kristin Davis über SATC-Reboot: "Natürlich hatte ich meine Zweifel"

Seit den späten 90ern gilt "Sex and the City" als absolute Kultserie. Fast 20 Jahre später ging das Abenteuer um Carrie Bradshaw und Co. in die Verlängerung. Die erste Staffel des Serien-Reboots "And Just Like That" (zu sehen auf Sky) ist ein voller Erfolg. Schon jetzt wird über mögliche weitere Staffeln spekuliert.