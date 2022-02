Olympia 2022: ARD-Kommentator rastet bei Langlauf-Gold aus

Möglich gemacht hatte den Triumph bei den Olympischen Winterspielen in Peking ein unfassbar spannender Schlussspurt von Carl. Zwölf Jahre nach der letzten Goldmedaille in dieser Disziplin war einer völlig von Sinnen: ARD-Kommentator Jens-Jörg Rieck, der das höchst spannende Geschehen in der Loipe mit seinem lebendigen Kommentar auch hierzulande erlebbar machte.