Let's Dance 2022: Woher kennt man Mike Singer?

Mike Singer ist erst Anfang 20, trotzdem hat der Sänger schon jede Menge Erfahrung im Showbusiness. Aber wie sieht's mit seinen tänzerischen Fähigkeiten aus?

Ab dem 18. Februar heißt es bei RTL wieder "Let's Dance". Die erfolgreiche Tanzshow startet mit dem altbekannten Jury-Trio aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez in die 15. Staffel. Einer der Kandidaten: Teenie-Schwarm Mike Singer. Eigentlich fühlt sich der 22-jährige auf der Bühne mit Mikrofon in der Hand am wohlsten , das tauscht er jetzt allerdings gegen Tanzschuhe ein. Wer der Sänger und Songwriter überhaupt ist und was wir von ihm erwarten können, lesen sie hier.

Bereits im Kinderzimmer produziert er Musik Mike Singer wird am 20. Januar 2000 in Kehl in Baden-Württemberg geboren und wächst in Offenburg auf. Bereits im jungen Alter beginnt er, in seinem Kinderzimmer eigene Songs zu produzieren und Coversongs aufzunehmen. Diese stellt er dann auf der Internet-Plattform YouTube online.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

2013 nimmt er an der Show "The Voice Kids" teil. Der damals 13-Jährige schafft es leider nicht ins Finale. Aber er gibt nicht auf und nimmt im Alleingang seine Single "Nur mit dir" auf. Es ist der Start in seine professionelle Karriere: Mit nur 16 Jahren unterschreibt er den Vertrag mit "Warner Music Group" und veröffentlicht nicht viel später, im Februar 2017, sein erstes Album "Karma", das auf Platz 1 der Charts landet. Aiuch die Nachfolgeralben "Deja Vu" und "Trip" schaffen es ganz nach oben.

Er ist der jüngste "DSDS"-Juror aller Zeiten Neben seiner eigenen Karriere als Singer-Songwriter beurteilt er 2021 andere Talente; In der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" nimmt er neben Pop-Titan Dieter Bohlen Platz. Mit seinen damals 21 Jahren ist er der jüngste Juror in der Geschichte von "DSDS".

2021 macht Mike Singer seine Beziehung öffentlich Seit 2021 ist es offiziell: Mike Singer und Sophie Marstatt sind ein Paar. Gerüchte über die Beziehung der beiden hatte es schon länger gegeben. Mike war bei Instagram auf seine heutige Freundin Sophie aufmerksam geworden, wie er gegenüber "Promiflash" verriet. Heute leben sie gemeinsam in ihrem Haus und haben mehrere Katzen.

Über seine Teilnahme bei "Let's Dance" sagt der 22-jährige im RTL-Interview: "Ich bin sehr aufgeregt, aber ich liebe Herausforderungen!" In Sachen Bühnenerfahrung ist der Sänger Profi, aber der Paartanz ist für ihn noch Neuland: "Ich habe ein bisschen Hip-Hop getanzt, aber das auch nicht besonders gut", sagt der 22-Jährige zu RTL. Wir sind in jedem Fall gespannt, wie sich der Sänger auf dem Tanzparkett anstellt.