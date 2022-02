Algiers Confidential – Kritik zur Mini-Serie bei ARTE

Die vierteilige Serie erzählt anhand eines Kriminalfalls von den Abgründen schmutziger deutscher Rüstungsgeschäfte – mit einer Top-Besetzung.

Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht (1/4) Serie • 17.02.2022 • 21:10 Uhr

Seine Geschäftsreise nach Algerien hat sich der Unternehmer Peter Richter (Isaak Dentler) anders vorgestellt. Er soll eine auch durch deutsches Geld finanzierte Panzerfabrik eröffnen und gerät in einen Nervenkrieg der Geheimdienste und zwischen alle Fronten. Die deutsch-französische Serie "Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht" läuft bei ARTE in Erstausstrahlung – und gleich mit allen vier Folgen in einer Blockprogrammierung am Stück.

Die Produktion von ZDF, ARTE, Watch Next Media und Eikon Media ist international namhaft besetzt. Aus Deutschland sind unter anderem Ken Duken, Anna Schudt und Martin Brambach mit dabei.

Anna Schudt spielt die Leiterin der Abteilung Nahost im deutschen Außenministerium. Sie muss in einen kniffligen Fall mit weitreichenden internationalen Verwicklungen eingreifen. Der Waffen-Händler Richter (Isaak Dentler) wurde in Algier trotz massiver Sicherheitsmaßnahmen zusammen mit seinem Personenschützer (Marc Hosemann) entführt und an einen unbekannten Ort gebracht.

Ralf Eley (Ken Duken), der örtliche BKA-Verbindungsmann in der deutschen Botschaft, nimmt die Ermittlungen auf, stößt allerdings auf eine Mauer des Schweigens. In Berlin ist man alarmiert. Offenbar war bei dem Waffen-Deal auch Korruption im Spiel.

Die vierteilige Serie, die der Regisseur Frédéric Jardin routiniert in Szene setzte, basiert auf einem Roman des deutschen Krimi-Erfolgsautors Oliver Bottini. Er hat sich tief in die Schattenwelt der geheimen Rüstungsgeschäfte eingearbeitet, eröffnet aber auch einen Blick in die Abgründe der Weltpolitik.

Teil zwei von "Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht" folgt am selben Abend auf ARTE um 22.00 Uhr, die weiteren beiden Folgen schließen sich um um 22.45 Uhr und 23.30 Uhr an.

Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht (1/4) – Do. 17.02. – ARTE: 21.10 Uhr