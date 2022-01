Der Krieg der Söldner: Kameramann berichtet im ZDF von seiner Entführung

Bei Recherchen zu Söldnern in Syrien wurde ein deutscher Kameramann entführt und mit Folter bedroht. Am Mittwoch erzählt eine "ZDFzoom"-Doku die verstörende Geschichte.

Bereits am Dienstag hatte sich das ZDF-Politmagazin "Frontal" mit den Ereignisse aus dem letzten Sommer befasst. In einem rund zwölfminütigen Beitrag erzählten Ginzel und Gerber von ihren Erlebnissen am Tag der Entführung: Unweit ihres Hotels seien sie an einen Checkpoint des Militärs geraten. Ein syrischer Söldner hätte sie angehalten und Gerber verschleppt.