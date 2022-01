Omikron als Exit-Variante? Virologe gibt im ARD-Morgenmagazin seine Einschätzung ab

Es klingt zunächst einmal verlockend: Da sich die Omikron-Variante derzeit rasend schnell in Deutschland ausbreitet, könnte eine Herdenimmunität bald erreicht sein. Doch stimmt das wirklich? Darüber diskutierte Susan Link am Montag im "ARD-Morgenmagazin" mit dem Virologen Martin Stürmer.

"Ich befürchte, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, was die Zahlen angehen", dämpfte der Wissenschaftler die Erwartungen. "Die steigenden Inzidenzen, teilweise die Rekordwerte in den letzten Wochen sprechen ja für sich." Auch der Blick in die Nachbarländer offenbare, was Deutschland in den kommenden Tagen und Wochen noch erwarte.