Robbie Williams verrät: Ein Auftragskiller sollte ihn töten

Ein Auftragskiller sollte Robbie Williams (47) auf dem Höhepunkt seiner Karriere ermorden. Das enthüllte das ehemalige Take-That-Mitglied jetzt im Podcast "This Past Weekend" mit dem Komiker Theo Von (41). Er habe das noch nie zuvor öffentlich gemacht, aber "es gab einen Auftrag, um mich zu ermorden", so der 47-Jährige.

Es gebe mehrere Stufen von Berühmtheit und was sie mit einem anstelle, führt Williams weiter aus. Die erste Stufe sei die Realisierung: "F-----ck!" Dann gebe es weitere, an die er sich nicht erinnern könne. Stufe vier sei schließlich die Akzeptanz des Ganzen. Zuvor wehre man sich noch dagegen, dass einem die Privatsphäre genommen werde. Man versuche "normal" zu sein und an all die "normalen Orte zu gehen, die ich nicht besuchen kann, weil Leute mich umbringen möchten".