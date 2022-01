Rote Rosen: Mathieu Carrière spielt Gastrolle in der ARD-Serie

Hoher Besuch am Set von "Rote Rosen": Der bekannte Film- und Theaterschauspieler Mathieu Carrière wird ab Folge 3506 eine Rolle in der ARD-Daily Novela übernehmen. Dies gab der Sender am Montag bekannt. Die Ausstrahlung ist für Mitte Februar geplant. Carrière wird in die Rolle eines charmanten, aber egozentrischen Unbekannten schlüpfen, der unter dem Namen Antonio Rossi vor allem unter den Fährmann-Geschwistern für reichlich Wirbel sorgt.

Der Vater von Amelie (Lara-Isabelle Rentinck), Britta (Jelena Mitschke) und Philip (Marc Schöttner) war Jakob Fährmann, ein erfolgreicher Maler, der sich wegen einer schweren Krankheit vor Jahren in Venedig das Leben nahm. Das jedenfalls glaubt Amelie, die in seine Pläne eingeweiht war. Doch nun taucht plötzlich ein bisher unbekanntes Gemälde auf, welches von Jakob Fährmann gemalt wurde. Sohn Philip bietet es zum Verkauf an. Wie kommt Philip an das Bild? Und welche Geheimnisse verschweigt er seinen Schwestern außerdem? Als eines Tages Antonio Rossi in Lüneburg auftaucht und sich auffallend für Brittas Lebensgeschichte interessiert, werden die Schwestern misstrauisch: Lebt ihr Vater am Ende noch? Antonio Rossi verfolgt derweil seinen eigenen Plan.