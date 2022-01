The Masked Dancer: Der Affe gewinnt – vier Promis wurden enttarnt

Während parallel im "Dschungelcamp" ein Affe aus anderen Gründen für Aufsehen sorgte , holte sich der Affe bei "The Masked Dancer" den Sieg. Im Finale wurden vier Promis enttarnt.

Im großen Live-Finale von "The Masked Dancer" sind am Donnerstagabend alle Masken gefallen - als letzte die des Affen, der sich als erster Sieger des Formats gegen die anderen kostümierten Promis durchsetzen konnte. Im Rateteam nahm neben Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) in der letzten Ausgabe der Staffel Sängerin Yvonne Catterfeld (42) Platz.