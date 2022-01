"Fantomas gegen Louis de Funès": Rechtsstreit um einen Schurken

Er ist eine Kultfigur der französischen Populärkultur und eine anhaltende Inspiration für Comic-Autoren und -Zeichner sowie natürlich für Filmschaffende. Dennoch ist Fantômas in seinem Heimat-Kulturkreis alles andere als unumstritten, wie die bei ARTE ausgestrahlte neue Dokumentation "Fantomas gegen Louis de Funès" zeigt. In der öffentlichen Wahrnehmung wird der Protagonist so vieler künstlerischer Werke als blau maskierter Bösewicht meist als Erstes mit der Filmtriologie der 1960er-Jahren mit Jean Marais und Louis de Funès in Verbindung gebracht. Seinen Schöpfer gefällt das ganz und gar nicht.