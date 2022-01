Oblivion: VOX wiederholt Science-Fiction-Film mit Tom Cruise

Was passiert eigentlich mit dem Blockbusterkino, sollte Tom Cruise einmal aus Altersgründen angebotene Filmrollen ablehnen und in Rente gehen wollen? Mit Filmen wie "Edge of Tomorrow", "Jack Reacher" und der "Mission Impossible"-Reihe füllte er wie kaum ein Zweiter verlässlich die Kinosäle. Etwas kleiner fiel "Oblivion" aus, ein Streifen, der 2013 immerhin aber rund 850.000 Besucher in die deutschen Lichtspielhäuser lockte. In dem Science-Fiction-Film, den VOX nun wiederholt, darf Cruise wieder das machen, was er am besten kann: die Welt retten.