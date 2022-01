Frag doch mal die Maus: Diese Promi-Gäste sind heute dabei

Neue ZDF-Reihe

"Kolleginnen": Kommissarinnen mit komplexer Beziehung

Zwei Ermittlerinnen sind durch denselben Mann miteinander verbunden. In "Kolleginnen" müssen seine Ex und seine Neue trotzdem zusammenarbeiten. In ihrem ersten Fall geht es um den Mord an einem 18-Jährigen.

