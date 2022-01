Dschungelcamp - Tag 8: Überraschungs-Aus, Tränen und viel Zoff

Harald Glööckler, Macht seiner Freundin Anouschka Renzi eine klare Ansage, dass nicht nur Linda Nobat überzieht, sondern auch sie. "Ich nehme dich unentwegt in Schutz und das kostet mich Nerven – auch eure Streiterei die ganze Zeit. Ich habe die Nase jetzt voll. Ihr müsst auch selbst mal lernen, bissel euch zurückzunehmen – alle miteinander. Auch du!", sagt Prinz Pompöös. "Du hörst auch nicht auf – du machst immer weiter, immer weiter. Man muss auch mal einen Punkt machen und dann ist gut. Das ist ein junges Mädchen. Wenn du Respekt im Alter haben willst, dann musst du auch akzeptieren, dass ein junges Mädchen noch nicht so weit ist wie du." Als Anouschka später Trost braucht, ist Harald trotzdem für sie da.

Linda Nobat. Schiebt offenbar eine extra-kurze Nachtwachenschicht, ist sich dann aber keiner Schuld bewusst. "Ist mir scheißegal!" Schließlich muss sie ständig in die Prüfung. Da braucht man seinen Schlaf. Linda ist natürlich nicht die einzige mutmaßliche Nachtwachen-Bescheißerin, schließlich war Tina Ruland an ihrer Seite ...

"Anouschka, ich will meine Augen nicht geleckt bekommen." Linda Nobat, nachdem sie bei der Dschungelprüfung Melasse in die Augen bekommen hat und Anouschka ihre "Hilfe" anbietet.

Anouschka fühlt sich im Camp zunehmend isoliert. An Haralds Schulter weint sie sich aus. "Ich komme mir die ganze Zeit schusselig und dusselig vor. Ich glaube, ich sage einfach, dass ich ADS habe. Das ist ja keine Schande!" Gesagt, getan. Zurück im Camp trommelt Harald alle zusammen und verkündet: "Anouschka hat ADS. Sie wollte das eigentlich nicht mitteilen, ist jetzt aber bereit, es öffentlich mitzuteilen. Sie will nicht vor euch blöd dastehen und vor der ganzen Nation. Und dass ihr nicht alle denkt, sie wäre vollkommen bekloppt. Ich finde es ganz stark, dass sie trotzdem ins Camp gezogen ist und den Mut hat, das öffentlich mitzuteilen." Ergriffen und stotternd ergänzt Anouschka: "Es tut mir alles so leid. Wenn ich nicht in Stresssituationen bin, geht alles. Aber hier, das macht mich fertig." Als sie sich aufrichtig entschuldigt, umarnen die anderen Camper sie der Reihe nach.

Neun Punkte in der Dschungelprüfung

Tina muss in eine dunkle, enge Gruft steigen, dort leisten ihr 78 Schlangen Gesellschaft. Dann muss Tina die Namen von zehn berühmten Persönlichkeiten erraten. Hinweise, um wen es sich handelt, bekommt sie von ihren beiden Mitstreiterinnen Anouschka und Linda in Form von je drei Begriffen. Linda und Anouschka geben die Promi-Begriffe telefonisch an Sonja Zietlow und Daniel Hartwich weiter, die sie dann in die Gruft rufen. Zehn Persönlichkeiten muss Tina so erraten. Für jeden richtigen Namen gibt es einen Stern. Und Tina macht ihre Sache richtig gut: Neun Sterne bringt sie zurück ins Camp.